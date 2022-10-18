Icon

السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon المستثمرون الأمريكيون متحمسون لـ السعودية رغم أنف بايدن  Icon تويو يتفاعل مع يوم الأغذية العالمي بمبادرة مستدامة مع “إطعام” Icon حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد تحسن النتائج بدوري يلو

الأهلي والفيصلي قادران على العودة

2022-10-18 الساعة 7:15
الأهلي والفيصلي قادران على العودة
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

تبدو فرص عودة فريقَي الأهلي والفيصلي إلى منافسات دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي المقبل، كبيرة للغاية، بعد تحسن النتائج في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

هبوط صادم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد صدم جماهيره بعد معاناته في دوري المحترفين الموسم الماضي، ليهبط إلى الدرجة الأدنى للمرة الأولى في تاريخه، ويطمح لمصالحة جماهيره والعودة سريعًا.
الاهلي الأهلي
الحزن يُخيم على لاعبي الراقي – المصدر spl
على الجانب الآخر، هبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الثانية في تاريخه بعد هبوطه في موسم 2006/ 2007، ولكنه لم يستمر طويلًا، ونجح في العودة موسم 2009/ 2010.
الفيصلي
لاعبو الفيصلي – المصدر @AlFaisaly

تألق الأهلي والفيصلي

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري يلو هذا الموسم بشكل محبط، الأمر الذي تسبب في رحيل إدارة ماجد النفيعي، وتكليف وليد معاذ برئاسة النادي، التي تعاقدت مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
موسيماني
موسيماني – المصدر @ALAHLI_FC
وتعادل الأهلي مع القيصومة إيجابيًا، ثم خسر بثنائية نظيفة من الأخدود، واستعاد توازنه مع تولي يوسف عنبر المهمة بشكل مؤقت بالفوز على الخلود، وتعادل سلبيًا مع العروبة، وفاز على أُحد بثلاثة أهداف دون رد. وقاد موسيماني، الأهلي في 3 مباريات ضمن منافسات دوري يلو، حيث بدأ مشواره بتعادل إيجابي ضد جدة، وحقق انتصارين في الوقت القاتل أمام نجران بنتيجة 2/1 والرياض بهدفين دون رد، ليحتل المركز الثالث بـ15 نقطة.
الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @FDL_KSA
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل مميز حتى الآن حيث خاض 7 مباريات قبل مواجهته ضد الخلود اليوم، ونجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات، وتعادل مرة ضد الساحل، وخسر لقاء أمام الأخدود. وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي على كل من؛ الرياض، الجبلين، هجر، العروبة والقيصومة، ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 16 نقطة.
نادي الفيصلي
لاعبو الفيصلي – المصدر @AlFaisaly
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه