الأهلي والفيصلي قادران على العودة

تبدو فرص عودة فريقَي الأهلي والفيصلي إلى منافسات دوري روشن السعودي في الموسم الرياضي المقبل، كبيرة للغاية، بعد تحسن النتائج في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
هبوط صادم
وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد صدم جماهيره بعد معاناته في دوري المحترفين الموسم الماضي، ليهبط إلى الدرجة الأدنى للمرة الأولى في تاريخه، ويطمح لمصالحة جماهيره والعودة سريعًا.
على الجانب الآخر، هبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الثانية في تاريخه بعد هبوطه في موسم 2006/ 2007، ولكنه لم يستمر طويلًا، ونجح في العودة موسم 2009/ 2010.
تألق الأهلي والفيصلي
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات دوري يلو هذا الموسم بشكل محبط، الأمر الذي تسبب في رحيل إدارة ماجد النفيعي، وتكليف وليد معاذ برئاسة النادي، التي تعاقدت مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
وتعادل الأهليمع القيصومة إيجابيًا، ثم خسر بثنائية نظيفة من الأخدود، واستعاد توازنه مع تولي يوسف عنبر المهمة بشكل مؤقت بالفوز على الخلود، وتعادل سلبيًا مع العروبة، وفاز على أُحد بثلاثة أهداف دون رد.
وقاد موسيماني، الأهلي في 3 مباريات ضمن منافسات دوري يلو، حيث بدأ مشواره بتعادل إيجابي ضد جدة، وحقق انتصارين في الوقت القاتل أمام نجران بنتيجة 2/1 والرياض بهدفين دون رد، ليحتل المركز الثالث بـ15 نقطة.
ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل مميز حتى الآن حيث خاض 7 مباريات قبل مواجهته ضد الخلود اليوم، ونجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات، وتعادل مرة ضد الساحل، وخسر لقاء أمام الأخدود.
وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي على كل من؛ الرياض، الجبلين، هجر، العروبة والقيصومة، ليحتل المركز الثاني بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 16 نقطة.