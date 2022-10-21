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خطف الأنظار في افتتاح موسم الرياض

الإبداع فوق الخيال مع سيرك دو سوليه

2022-10-21 الساعة 10:57
الإبداع فوق الخيال مع سيرك دو سوليه
المواطن - الرياض

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قدم سيرك دو سوليه عرضًا عالميًّا مبهرًا، خلال حفل افتتاح موسم الرياض 2022 الذي انطلق منذ قليل.

ونشر حساب موسم الرياض، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، صورًا من العرض العالمي وسط أجواء مبهجة.

الألعاب النارية:

وشهد حفل افتتاح موسم الرياض، لوحات استعراضية فوق الخيال، شكلتها الألعاب النارية وطائرات الدرونز، كما رسمت الألعاب النارية في أجواء العاصمة صور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتبهر الزوار الذين تعالت صيحاتهم مع بداية الفعاليات.

وتنطلق فعاليات موسم الرياض 2022، الليلة تحت شعار “فوق الخيال”، وصاحب انطلاقَة فعاليات الموسم الليلة في “رياض فايبز”، مجموعةٌ من الألعاب النارية، التي أضاءت أنحاء العاصمة، إلى جانب موقع الحفل في أول انطلاقة لأكثر من 8500 فعالية بالموسم.

ومن المنتظر أن يشهد حفل افتتاح موسم الرياض 2022، عرضًا فنيًّا لجميع مناطقه الخمسة عشر، إضافة إلى عدد من الألعاب البهلوانية، وسباق الدراجات النارية، وعروض ألعاب الجمباز، ونفث النار، والقفز من خلال الحلقات، إضافة إلى الاستعراض على أنغام الموسيقى وأغاني الأوركسترا.

 

 

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