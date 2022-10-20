الإبلاغ عن المصابين جنائيًا مسؤولية الممارس الصحي

شددت النيابة العامة على مسؤولية الممارس الصحي في الإبلاغ عن المصابين جنائيًا أو المصابين بأمراض معدية.

وقالت النيابة : يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته.

وتابعت : على الممارس الصحي فور معاينته المريض المشتبه بإصابته جنائيًا أو إصابته بمرض معد أن يبلغ الجهات الأمنية والطبية المختصة.