الإبلاغ عن المصابين جنائيًا مسؤولية الممارس الصحي

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شددت النيابة العامة على مسؤولية الممارس الصحي في الإبلاغ عن المصابين جنائيًا أو المصابين بأمراض معدية.
وقالت النيابة : يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق الإنسان في الحياة وسلامته وكرامته.
وتابعت : على الممارس الصحي فور معاينته المريض المشتبه بإصابته جنائيًا أو إصابته بمرض معد أن يبلغ الجهات الأمنية والطبية المختصة.