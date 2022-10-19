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 بهدف تسريع توريد الأسلحة إلى كييف

الإدارة الأمريكية تطالب الكونجرس بمنحها صلاحيات جديدة

2022-10-19 الساعة 6:44
الإدارة الأمريكية تطالب الكونجرس بمنحها صلاحيات جديدة
المواطن - متابعة

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أعلن البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية طلبت من الكونجرس صلاحيات إضافية لتسريع عمليات نقل الأسلحة إلى أوكرانيا وحلفاء وشركاء آخرين لواشنطن.

صندوق اقتناء الذخائر

وأوضح بيان البيت الأبيض، أن الحديث يدور حول إنشاء ما يسمى بصندوق اقتناء الذخائر المهمة وحساب تحويل الصادرات الدفاعية. واستند طلب الإدارة إلى “الدروس المستفادة من الجهود الأمريكية الجارية لتقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا”.

مخزون الأسلحة الأمريكي

وأعرب عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي المرموقين مرارًا وتكرارًا عن مخاوفهم بشأن احتمال استنفاد مخزون الأسلحة الأمريكية بسبب المساعدة العسكرية المخصصة لكييف، والتي تصل إلى مليارات الدولارات.  
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