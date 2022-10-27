الإرياني يفضح ازدواجية المجتمع الدولي بمثال

أعرب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن استغرابه من ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات العالم.

ورقة ابتزاز

وقال في سلسلة من التغريدات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “تشرفت بإلقاء محاضرة في مقر البرلمان الاتحادي الألماني خلال ندوة نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية الثقافية في برلين بعنوان “السياسات الاقتصادية والأمنية الأوروبية وتأثيرها على الاستقرار وصناعة السلام (الحالة اليمنية)”، بحضور عدد من أعضاء البرلمان ووزارة الخارجية الالمانية ومهتمين باليمن.

وأردف الإرياني: “أكدت بأن استمرار ميليشيا الحوثي في تقويض فرص السلام وتهديد أمن الطاقة وممرات الملاحة، لا يخدم سوى الأجندة التوسعية الإيرانية، وسياساتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحويل الأراضي اليمنية منطلقًا لتنفيذ مشروعها، واستخدام الملف اليمني ورقة ابتزاز للمساومة في ملفاتها التفاوضية”.

ازدواجية المعايير

وأضاف الإرياني: “لفت إلى أن المسيرات الإيرانية التي تقتل اليمنيين منذ 8 سنوات، ودمرت البنية التحتية في اليمن، واستهدفت الأعيان المدنية ومنشآت الطاقة في دول الجوار، هي ذاتها التي تستخدم اليوم لنشر الإرهاب حول العالم، وأن على المجتمع الدولي أن يدين استخدامها في اليمن كما يدينه في باقي دول العالم”.

واختتم الإرياني تصريحه بالقول: “استغربت من ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أزمات العالم، حيث تحدث اليمنيون بصوت عالٍ عن تهديد الطائرات الإيرانية المسيرة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة دون أي تجاوب، فيما يجري اليوم الحديث بقوة عن مخاطر استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا”.