الإسفنج الملوث تبيعه عمالة مخالفة بأسماء ماركات شهيرة

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نجحت الجهات الرقابية في القبض على عدد من العمالة المخالفة التي تبيع الإسفنج الملوث على أنه منتج من ماركات عالمية شهيرة بأثمان باهظة.
فيديو | ضبط جبال من "الإسفنج الملوث" تبيعه عمالة مخالفة على شكل ماركات عالمية
التفاصيل مع مراسل #الإخبارية عاصم الرشودي #نشرة_النهار pic.twitter.com/k1Ot996brX
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 21, 2022
وكشف تقرير بثته قناة الإخبارية أن العمالة المخالفة تقوم بجمع قطع الإسفنج من النفايات والقمامة وتقوم بإعادة تدويرها وضغطها واستخدامها في تصنيع المراتب والمفروشات وبيعها بعد تقليد شعارات الشركات الشهيرة بأسعار غالية.
وبحسب مقطع الفيديو تتسبب المنتجات الملوثة بانتشار العديد من الأمراض خاصة الأمراض التنفسية لأن المواد المستخدمة في الصناعة ملوثة بالميكروبات.