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الإسفنج الملوث تبيعه عمالة مخالفة بأسماء ماركات شهيرة

2022-10-21 الساعة 6:07
الإسفنج الملوث تبيعه عمالة مخالفة بأسماء ماركات شهيرة
المواطن - الرياض

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نجحت الجهات الرقابية في القبض على عدد من العمالة المخالفة التي تبيع الإسفنج الملوث على أنه منتج من ماركات عالمية شهيرة بأثمان باهظة.

 

الإسفنج الملوث

وكشف تقرير بثته قناة الإخبارية أن العمالة المخالفة تقوم بجمع قطع الإسفنج من النفايات والقمامة وتقوم بإعادة تدويرها وضغطها واستخدامها في تصنيع المراتب والمفروشات وبيعها بعد تقليد شعارات الشركات الشهيرة بأسعار غالية.

وبحسب مقطع الفيديو تتسبب المنتجات الملوثة بانتشار العديد من الأمراض خاصة الأمراض التنفسية لأن المواد المستخدمة في الصناعة ملوثة بالميكروبات.

 

 

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