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بعد التعادل مع الاتفاق

الإقالة تهدد رامون دياز

2022-10-07 الساعة 7:10
الإقالة تهدد رامون دياز
المواطن - محمد سمعه

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أصبح المدرب الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، مهددًا بالإقالة والرحيل، وذلك بعد التعثر أمام نادي الاتفاق أمس الخميس بالتعادل السلبي في الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

رامون دياز قد يرحل:

الهلال فقد 5 نقاط من أصل 6 في آخر مباراتين في الدوري، حيث خسر أمام التعاون وتعادل أمام الاتفاق. قرار الإقالة قد يُعلن في حال تعادل الهلال أو خسر أمام نادي الشباب مساء الاثنين المقبل في الجولة السابعة دوريًّا. وكان دياز تولى تدريب أزرق الرياض في فبراير الماضي، خلفًا للمدرب البرتغالي ليوناردو جارديم. رامون دياز - مدرب الهلال

ترتيب دوري روشن:

فريق الشباب في الصدارة برصيد 18 نقطة، يليه التعاون ثانيًا برصيد 14 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 13 نقطة، الطائي رابعًا برصيد 12 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 11 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 11 نقطة. النصر سابعًا برصيد 10 نقاط، الرائد ثامنًا برصيد 9 نقاط، الفتح تاسعًا برصيد ست نقاط، الاتفاق عاشرًا برصيد ست نقاط، الوحدة في المركز الـ11 وأبها في المركز الثاني عشر والخليج في المركز الـ13 ولكل منهما 4 نقاط. الفيحاء بالمركز الرابع عشر برصيد نقطتين، العدالة في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطة.
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