الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة علي إيران

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على قرار فرض عقوبات جديدة علي إيران، بحجة دعمها لـ روسيا في حرب أوكرانيا، إلا أنه لم يتم إضفاء الشرعية القانونية عليها بعد.

وأوضحت وكالة “DPA” البلجيكية، أن المفوضية الأوروبية قررت فرض قيود ضد خمسة أشخاص وثلاثة كيانات تزعم أنها ضالعة في تطوير وتسليم المسيرات الإيرانية لروسيا، حيث سيتم تجميد أصولهم ومنعهم من السفر.

وأضافت أن العقوبات لم تشغل حيز التنفيذ بعد، وستتم المصادقة عليها ونشرها في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي في أقرب وقت.

أدلة تدين طهران

وقالت المتحدثة باسم خارجية الاتحاد الأوروبي نبيلة مسرالي: إن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدلة الكافية لإدانة طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان: إن طهران أرسلت رسالة إلى أوكرانيا طالبة منها تقديم دليل على استخدام روسيا لطائرات إيرانية الصنع في أوكرانيا.

وحسب وكالة “إرنا” الإيرانية، قال عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الكرواتي، جوردان جرليش رادمان: “طلبنا من السلطات الأوكرانية تقديم وثائق حول استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية”.