الاتحاد والوحدة لا يعرفان التعادل السلبي

تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والوحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفرق لتحقيق الثلاث نقاط.
مباريات الاتحاد والوحدة
ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والوحدة اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
ولعب الاتحاد والوحدة 18 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا سلبيًا، حيث إن مواجهتهما لم تخلُ من تسجيل الأهداف، وشهدت إحراز 54 هدفًا بمعدل 3 أهداف في كل لقاء.
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة انطلاقته المميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتجنب الخسارة أول 8 جولات، فيما يسعى الوحدة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل فترة التوقف.
ترتيب الفريقين
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعوديبرصيد 15 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.