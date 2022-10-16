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ضمن منافسات دوري روشن

الاتحاد والوحدة لا يعرفان التعادل السلبي

2022-10-16 الساعة 7:34
الاتحاد والوحدة لا يعرفان التعادل السلبي
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة الاتحاد والوحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية بين الفرق لتحقيق الثلاث نقاط.

مباريات الاتحاد والوحدة

ومن المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد والوحدة اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
ولعب الاتحاد والوحدة 18 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا سلبيًا، حيث إن مواجهتهما لم تخلُ من تسجيل الأهداف، وشهدت إحراز 54 هدفًا بمعدل 3 أهداف في كل لقاء.  
الاتحاد ضد الوحدة
جانب من مباراة سابقة – المصدر @SPL
ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة انطلاقته المميزة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وتجنب الخسارة أول 8 جولات، فيما يسعى الوحدة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه قبل فترة التوقف.
الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

ترتيب الفريقين

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الرابع بشكل مؤقت في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط.
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