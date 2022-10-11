الاتحاد يتعادل مع ضمك ويستعيد الوصافة

انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
الاتحاد يتقدم:
وانطلقت مباراة ضمك ضد الاتحاد التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة بشكل سريع، وهدد المغربي عبدالرزاق حمدالله المرمى مبكرًا عند الدقيقة الثانية.
وكاد النجم البرازيلي رومارينيو أن يسجل الهدف الأول عند الدقيقة الثامنة، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم، وطالب حمدالله الحكم باحتساب ركلة جزاء عند الدقيقة 17، إلا أن الحكم قرر استمرار اللعب.
واستمر العميد في سيطرته، وأنقذ القائم والعارضة فرصتين عند الدقيقة 31، قبل أن ينجح حمدالله في هز الشباك برأسية مميزة عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر ضمك ضد الاتحاد بهدف.
ضمك يتعادل:
ومع بداية الشوط الثاني، واصل العميد سيطرته، ولعب إيغور كورونادو كرة ثابتة بشكل مميز، إلا أنها مرت أعلى العارضة، قبل أن يهدر فرصة هدف مؤكد عند الدقيقة 66 بعد انفراده بالمرمى.
ونجح برونو دوارتي في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 67 من رأسية مميزة بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيمن، وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بتعادل ضمك ضد الاتحاد بنتيجة 1/ 1.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة، ليستعيد وصافة دوري روشن السعوديمن الطائي، فيما وصل رصيد ضمك إلى 12 نقطة، ليحتل المركز السابع.