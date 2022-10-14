الاتحاد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستعادة نغمة الانتصارات ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد نظيره الوحدة.
الاتحاد يسعى للفوز
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الوحدة، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
ويسعى العميد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو لمصالحة الجماهير وتحقيق الفوز في مباراة الوحدة، بعد تعادله الإيجابي أمام ضمك في الجولة الماضية، ليخسر وصافة الترتيب لصالح النصر خلف الشباب المتصدر، ومنح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم دفعة معنوية قبل فترة التوقف المقبلة.
وتشهد مباراة الاتحاد ضد الوحدة استعادة العميد لعدد من لاعبيه المصابين، ومنهم عبدالرحمن العبود الذي أُصيب خلال عمليات الإحماء قبل لقاء ضمك، بجانب هيلدر كوستا الذي تُشير الأنباء لمشاركته، ما يعزز صفوفه.
ترتيب الفريقين في الدوري
وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.