Icon

السعودية قيادة وشعباً لا تقبل الإملاءات Icon تدريب على رأس العمل بجنرال إلكتريك Icon الغارديان: السعودية تختار أصدقاءها وبايدن ليس منهم Icon السعودية رفضت مناورة أمريكية لتأخير قرارات أوبك بلس Icon دبلوماسية أمريكا تنهار أمام السعودية Icon فايننشال تايمز: التوضيح السعودي كان حاسماً Icon المملكة ترفض التصريحات الصادرة تجاهها عقب صدور قرار أوبك بلس Icon مزايا وخطوات الحصول على بطاقة هيا Icon وزير الخارجية: السعودية ستحمي مصالحها Icon رسالة من وليد بن بدر لكتاب الاتحاد والنصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مباراته ضد الوحدة

الاتحاد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات

2022-10-14 الساعة 3:31
الاتحاد يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستعادة نغمة الانتصارات ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد نظيره الوحدة.

الاتحاد يسعى للفوز

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الوحدة، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.
الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad
ويسعى العميد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو لمصالحة الجماهير وتحقيق الفوز في مباراة الوحدة، بعد تعادله الإيجابي أمام ضمك في الجولة الماضية، ليخسر وصافة الترتيب لصالح النصر خلف الشباب المتصدر، ومنح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم دفعة معنوية قبل فترة التوقف المقبلة. وتشهد مباراة الاتحاد ضد الوحدة استعادة العميد لعدد من لاعبيه المصابين، ومنهم عبدالرحمن العبود الذي أُصيب خلال عمليات الإحماء قبل لقاء ضمك، بجانب هيلدر كوستا الذي تُشير الأنباء لمشاركته، ما يعزز صفوفه.
الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

ترتيب الفريقين في الدوري

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ11 برصيد 7 نقاط.
الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا من بلينكن
السعودية اليوم

فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا من بلينكن

السعودية اليوم
الجمارك ترد على شكوى مواطن بشأن تلف...
السعودية اليوم

الجمارك ترد على شكوى مواطن بشأن تلف...

السعودية اليوم
فندق القمر قد يأتي لـ السعودية
حصاد اليوم

فندق القمر قد يأتي لـ السعودية

حصاد اليوم
فوق الخيال.. مناطق جديدة في موسم الرياض
الترفيه

فوق الخيال.. مناطق جديدة في موسم الرياض

الترفيه
حيلة لإطالة عمر بطارية آيفون
تكنولوجيا

حيلة لإطالة عمر بطارية آيفون

تكنولوجيا
“المواطن” بـ أوتلت الرياض: هنا الأناقة والاحترافية
حصاد اليوم

“المواطن” بـ أوتلت الرياض: هنا الأناقة والاحترافية

حصاد اليوم
وظائف بـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
حصاد اليوم

وظائف بـ هيئة الرقابة النووية والإشعاعية

حصاد اليوم
الرياض للتعمير توزع 25% أرباحًا
حصاد اليوم

الرياض للتعمير توزع 25% أرباحًا

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه