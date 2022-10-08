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بعد هزيمته لـ الفتح

الاتحاد يفك العقدة

2022-10-08 الساعة 7:33
الاتحاد يفك العقدة
المواطن - محمد سمعة

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تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من فك عقدة مواجهاته لنادي الفتح في شهر أكتوبر، بتحقيقه أول فوز على الفتح بشهر أكتوبر، بعد مواجهة الأمس بين الفريقين في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي. وكان الفتح سبق له الفوز على العميد في مباراة والتعادل مرتين خلال مواجهات الفريقين في أكتوبر في دوري المحترفين السعودي.

الاتحاد يُنهي العقدة

وفاز الفتح على الاتحاد في أكتوبر من عام 2018 خلال موسم 2018/2019 بينما كان التعادل حاضرًا بين الفريقين في أكتوبر من عامي 2010 و 2020. وفي المباراة الرابعة فاز العميد أمس في السابع من أكتوبر بثلاثية مقابل هدف لـ موسم 2022/2023. دوري روشن - الاتحاد والفتح - عوض الناشري وفي وقت سابق، تسبب هدف اللاعب ماجد كنبه، لاعب الفتح، في حرمان نادي الاتحاد من رقم قياسي كان سيحققه الأخير لو فاز بشباكه نظيفة في مباراة الفريقين. ولو فاز العميد بشباكه نظيفة، كان سيكون أول فريق في تاريخ دوري المحترفين السعودي يحافظ على نظافة شباكه بأول 6 جولات. العميد أصبح رصيده 14 نقطة في وصافة الدوري، بينما تجمد رصيد الفتح عند ست نقاط في المركز التاسع.
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