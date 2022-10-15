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في ختام الجولة الأولى

الاتحاد يواجه الأهلي اليوم بـ الدوري السعودي للسيدات

2022-10-15 الساعة 4:49
الاتحاد يواجه الأهلي اليوم بـ الدوري السعودي للسيدات
المواطن - الرياض

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يواجه الفريق النسائي بنادي الاتحاد، نظيره في النادي الأهلي مساء اليوم في ختام الجولة الأولى من الدوري السعودي للسيدات. المباراة تنطلق في تمام الثامنة إلا 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

نتائج مباريات الدوري السعودي للسيدات

وكانت مباريات الدوري السعودي الممتاز للسيدات، انطلقت أول أمس الخميس بـ مباراة النصر وسما، حيث فاز فريق السيدات في النصر بنتيجة 18 مقابل لا شيء. اليمامة وشعلة الشرقية - دوري السيدات
الشوط الأول كان انتهى بتفوق سيدات أصفر الرياض بعشرة أهداف دون رد.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة سجلت سيدات أصفر الرياض 8 أهداف لتنتهي المباراة بالفوز بـ 18 هدفًا دون رد.
الهلال والشباب - فريق السيدات
وفي مباريات أمس الجمعة، نجح فريق السيدات في نادي الهلال في الفوز على جاره نادي الشباب برباعية مقابل هدفين في الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي الممتاز للسيدات.
وكانت سيدات أزرق الرياض أنهين الشوط الأول بالتفوق على الشباب بثلاثية مقابل هدف، ثم سجل سيدات الهلال هدفًا رابعًا بينما سجل نادي الشباب هدفًا.
النصر وسما الدوري السعودي الممتاز للسيدات
بينما نجح فريق السيدات في نادي اليمامة في الفوز على فريق شعلة الشرقية بثلاثية مقابل هدف.
الشوط الأول كان انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ثم تمكن فريق اليمامة من إحراز هدفين في الشوط الثاني.
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