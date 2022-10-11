الاتفاق يتجاوز الفيحاء بثلاثية

انتهت، منذ قليل، مباراة الفيحاء ضد الاتفاق، في إطار منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، بفوز فارس الدهناء بثلاثية نظيفة.
تقدم الاتفاق:
وانطلقت مباراة الفيحاء ضد الاتفاق التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع، وسط سيطرة من فارس الدهناء، الذي نجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 26 دقيقة.
وسجل فيتينيو أول أهداف فريقه من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة مميزة، قبل أن يسجل التونسي نعيم سليتي الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة عند الدقيقة 30.
وواصل الفريقان محاولاتهما لتسجيل هدف جديد في الدقائق المتبقية، وسط تنظيم دفاعي جيد، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفيحاء ضد الاتفاق بهدفين دون رد.
محاولات مستمرة:
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، هدأ اللعب نسبيًّا، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، قبل أن يحرز عبدالله آل سالم الهدف الثالث عند الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بهزيمة الفيحاء ضد الاتفاق بنتيجة 3/ 0.
ورفع فارس الدهناء رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند نقطتين فقط، ليحتل المركز الـ15.