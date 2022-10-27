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استعدادًا لاستئناف دوري روشن

الاتفاق يخوض 4 وديات بمعسكر أبو ظبي

2022-10-27 الساعة 7:06
الاتفاق يخوض 4 وديات بمعسكر أبو ظبي
المواطن - الرياض

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كشف نادي الاتفاق، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل معسكر الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي.

تفاصيل المعسكر

ومن المقرر أن يعود فارس الدهناء للتدريبات الجماعية بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، يوم 13 نوفمبر المقبل، في مقر النادي، على أن يبدأ معسكره الإعدادي يوم 21.

كارتيرون
كارتيرون – المصدر @Ettifaq

وأوضح نادي الاتفاق عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم سيخوض معسكرًا في أبو ظبي، ويلعب خلاله 4 مباريات ودية، على أن تكون نهايته يوم 4 ديسمبر المقبل.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

الاتفاق بالدوري

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، من الفوز مرتين، والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في مثلهم.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر spl

وتوقفت منافسات دوري روشن السعودي بعد ختام مواجهات الجولة الثامنة؛ نظرًا لاستعداد الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر شهر نوفمبر المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

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