الاتفاق يعاود تدريباته 13 نوفمبر

أعلن نادي الاتفاق، مساء اليوم الاثنين، عن برنامج الفريق الأول لكرة القدم الإعدادي خلال فترة توقف دوري روشن السعودي.
برنامج إعداد الاتفاق
ومنح المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، راحة من التدريبات الجماعية حتى يوم 12 نوفمبر، على أن تعود التدريبات على الملعب الرديف بالنادي يوم 13.
وأشار النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن تفاصيل البرنامج الإعدادي لفارس الدهناء، والذي سيتخلله معسكر خارجي استعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي.
وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره التعاون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، ليحتل المركز العاشر برصيد 9 نقاط، قبل فترة التوقف الحالية.
توقف دوري روشن
وتوقفت منافسات دوري روشن السعودي بعد ختام مواجهات الجولة الثامنة؛ نظرًا لاستعداد الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).