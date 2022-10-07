Icon

الغيص: قرار أوبك+ استباقي ومدروس Icon رفحاء تنقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق Icon بدء صرف بدل التعيين للمعلمين والمعلمات Icon بلومبرغ: السعودية عززت استقرار سوق النفط Icon 15 سؤالًا وإجابته عن ترخيص موثوق Icon عبدالعزيز بن سلمان يلقن رويترز درسًا Icon وزير الطاقة يلجم صحفية أمريكية: استمتعوا بالشمس Icon 14 مطعمًا عالميًا فاخرًا في الرياض بنهاية 2022 Icon نيوم تطور سكة The Spine الحديدية  Icon أمير الكويت لولي عهده: حنا نصلح ما نبي نهدم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في دوري روشن السعودي

الاتفاق يُنهي رقمه السلبي ضد الهلال

2022-10-07 الساعة 1:56
الاتفاق يُنهي رقمه السلبي ضد الهلال
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في إنهاء سلسلة تفوق الهلال عليه ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الاتفاق يُنهي تفوق الهلال

ولعب الاتفاق ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف.  
الاتفاق والهلال
جانب من المباراة – المصدر spl
وتُعد هذه المباراة الأولى التي يحصل فيها فارس الدهناء على نقطة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ 9 مارس 2018، حينما فاز بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري موسم 2017/ 2018. وتقابل الفريقان 10 مرات بعد ذلك، 8 منهم في الدوري السعودي، ومواجهتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز فيهم جميعًا، قبل أن يُنهي الاتفاق هذه السلسلة بالتعادل.  
الاتفاق
لاعبو فارس الدهناء – المصدر spl

الفريقان في الدوري

ورفع فارس الدهناء رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى 13 نقطة، ليتواجد في المركز الثالث.
الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الكشف عن الرمز الملكي لـ تشارلز
العالم

الكشف عن الرمز الملكي لـ تشارلز

العالم
لبناني يحمل سلاحًا وقارورة بنزين يقتحم بنك...
السعودية اليوم

لبناني يحمل سلاحًا وقارورة بنزين يقتحم بنك...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يُمازح حفيداته بمقطع عفوي
السعودية اليوم

الوليد بن طلال يُمازح حفيداته بمقطع عفوي

السعودية اليوم
لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم
السعودية اليوم

لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم

السعودية اليوم
منتخب أوزبكستان يصدم مشاريبوف
الرياضة

منتخب أوزبكستان يصدم مشاريبوف

الرياضة
لا غالب أو مغلوب بين الوحدة والاتفاق
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الوحدة والاتفاق

الرياضة
شاهد.. سالي حافظ تفجر مفاجأة: اقتحمت البنك...
السعودية اليوم

شاهد.. سالي حافظ تفجر مفاجأة: اقتحمت البنك...

السعودية اليوم
إعلان أسماء المرشحين لوظائف أمانة الأحساء
حصاد اليوم

إعلان أسماء المرشحين لوظائف أمانة الأحساء

حصاد اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه