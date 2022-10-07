الاتفاق يُنهي رقمه السلبي ضد الهلال

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في إنهاء سلسلة تفوق الهلال عليه ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
الاتفاق يُنهي تفوق الهلال
ولعب الاتفاق ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين بدون أهداف.
وتُعد هذه المباراة الأولى التي يحصل فيها فارس الدهناء على نقطة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منذ 9 مارس 2018، حينما فاز بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور الثاني من الدوري موسم 2017/ 2018.
وتقابل الفريقان 10 مرات بعد ذلك، 8 منهم في الدوري السعودي، ومواجهتين في كأس خادم الحرمين الشريفين، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق الفوز فيهم جميعًا، قبل أن يُنهي الاتفاق هذه السلسلة بالتعادل.
الفريقان في الدوري
ورفع فارس الدهناء رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى 13 نقطة، ليتواجد في المركز الثالث.