الاحتلال يصادر دراجة هوائية لطفل فلسطيني

Watch| Israeli occupation soldiers confiscate a Palestinian child's bicycle and throw it into a dumpster in Jaber neighborhood, south of Hebron. pic.twitter.com/dCzboKD0zP — Quds News Network (@QudsNen) October 18, 2022

انتهاكات

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بمصادرة دراجة هوائية لطفل فلسطيني في مدينة الخليل.ونقلت شبكة قدس للأنباء، فيديو يوثق قيام جنود الاحتلال بمصادرة الدراجة وإلقائها في حاوية القمامة، في انتهاك صارخ لحق الطفل وحقوق الإنسان. فيما أفادت مصادر محلية بقيام قوات الاحتلال بمصادرة الدراجات الهوائية ومنع الأطفال من اللعب، منتهكة بذلك كافة الحقوق الدولية والحقوقية.