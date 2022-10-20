الاحتلال يغتال عدي التميمي والإضراب يعم الضفة

أعلنت محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة إضرابًا شاملًا، اليوم الخميس، تلبية لدعوة حركة “فتح” والقوى الوطنية والإسلامية، حدادًا على روح الشهيد عدي التميمي، وتنديدًا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وكان الشاب عدي التميمي (22 عاماً)، قد استشهد مساء أمس الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” المقامة على أراضي المواطنين شرق مدينة القدس المحتلة.

عدي التميمي

والتميمي، هو منفذ عملية شعفاط التي نُفذت عند حاجز المخيم قبل نحو 10 أيام، وأدّت لمقتل مجندةٍ إسرائيلية وإصابة اثنين آخرين.

وفشلت قوات الاحتلال خلال تلك المدة في الوصول للشاب عدي التميمي، رغم كل إجراءاتها التي اتخذتها في مخيمات وبلدات القدس المحتلة.

صف واحد

وقال أمين سر حركة “فتح” في طوباس محمود صوافطة، إن الشعب الفلسطيني يقف اليوم صفاً واحد ضد انتهاكات الاحتلال المتواصلة في جميع محافظات الوطن.

وأضاف أن الالتزام بالإضراب تأكيد أن شعبنا الفلسطيني مستمر في مواجهة الاحتلال واعتداءاته، ومصر على نيل حريته واستقلاله.