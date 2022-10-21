الاعتداء على ممرضة مصرية في الكويت بمقر عملها

تقدمت ممرضة مصرية تعمل بمركز طبي في مدينة الجهراء الكويتية ببلاغ إلى مركز الشرطة، اتهمت فيه مواطنًا كويتيًا بالاعتداء عليها بالضرب داخل مقر عملها، حيث أرفقت تقريرًا طبيًا في ملف القضية التي حملت رقم 19/2022 جنح.

تفاصيل الواقعة

وكشفت وسائل إعلام كويتية، عن مصدر أمني أن الممرضة المصرية من مواليد 1982 ذكرت خلال التحقيق في مركز الشرطة أنها أثناء أداء مهام عملها، اعتدى عليها مواطن بالضرب خلال مرافقته أحد أقاربه المرضى.

وبين المصدر أنه جرى إطلاق سراح المدعى عليه بعد الاستماع إلى إفادته، وأحيل الأمر إلى النيابة لمباشرة التحقيق.