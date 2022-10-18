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في تخصصات البيئة والطوارئ

الالتزام البيئي يعلن 130 وظيفة شاعرة

2022-10-18 الساعة 3:00
الالتزام البيئي يعلن 130 وظيفة شاعرة
المواطن - الرياض

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أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن فتح باب التقديم عن توفّر 130 وظيفة شاغرة للسعوديين في تخصصات البيئة والطوارئ البيئية. وأوضح الالتزام البيئي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الوظائف هي: أخصائي أوساط بيئية، أخصائي بيئي، أخصائي طوارئ.

أخصائي بيئي:

المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس. تخصصات: العلوم البيئة، الهندسة البيئة- الكيميائية- المدنية، أو تخصص في مجال مماثل. عدد الشواغر (68) وظيفة.

أخصائي طوارئ:

المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس. تخصصات: العلوم البيئة، الهندسة البيئة- الكيميائية- المدنية، أو تخصص في مجال مماثل. عدد الشواغر (33) وظيفة.

أخصائي أوساط بيئية:

المؤهلات والخبرات: درجة البكالوريوس. تخصصات: العلوم البيئة، الهندسة البيئة- الكيميائية- المدنية، أو تخصص في مجال مماثل عدد الشواغر (29) وظيفة.

طريقة التقديم:

وبين المركز، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: https://careers.ncec.gov.sa/ar/job-search-results/
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