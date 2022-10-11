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ضمن منافسات الجولة السابعة

الانتقادات تحاصر كورونادو بعد لقاء ضمك

2022-10-11 الساعة 9:12
الانتقادات تحاصر كورونادو بعد لقاء ضمك
المواطن - مروة نبيل

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تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إيغور كورونادو، لانتقادات كبيرة من الجماهير بعد نهاية مباراة ضمك.

الجماهير تنتقد كورونادو:

وحملت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، كورونادو مسؤولية تعادل الاتحاد ضد ضمك اليوم، بعد إهداره لأكثر من فرصة سهلة، كانت كفيلة بتحقيق العميد لفوز هام في مشواره بدوري روشن السعودي.
ضمك ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl
وقال الإعلامي محمد البكيري: “كورونادو يتحمل هذا التعادل الذي بطعم الخسارة”، وعلق اتحادي قائلًا: “إيغور هو سبب التعادل.. لاعب مزاجي يضيع فرصة سهلة.. يا رب يطلع بالانتقالات الشتوية”. وكتب آخر: “أضاع الاتحاد الفوز برعونة الاستعراضي كورونادو.. لذلك ركنة دكة أول خطوة في الطريق الصحيح”، وقال ياسر المرواني: “هذا ضروري يجلس في الدكة.. رعونة غير طبيعية واستعراض.. وإن شاء الله آخر موسم له”.
ضمك والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

تعادل الاتحاد وضمك:

ولعب ضمك ضد الاتحاد التي أُقيمت على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رصيده إلى 15 نقطة، ليستعيد وصافة دوري روشن السعودي من الطائي، فيما وصل رصيد ضمك إلى 12 نقطة، ليحتل المركز السابع.
ضمك والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl
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