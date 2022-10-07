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الباطن يحقق أول نقطة بالموسم أمام ضمك

2022-10-07 الساعة 12:28
الباطن يحقق أول نقطة بالموسم أمام ضمك
المواطن - محمد سمعه

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سقط الفريق الكروي الأول بنادي ضمك في فخ التعادل الإيجابي أمام الباطن بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

تعادل ضمك والباطن

الجزائري العربي هلال سوداني كان المبادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول لنادي ضمك بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء نجح الفريق السماوي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب يوسف الشمري بالدقيقة الـ47. الباطن ضد ضمك وواصل ضمك ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب هلال سوداني بالدقيقة السبعين، ثم نجح الشمري في إحراز الهدف الثاني للفريق السماوي بالدقيقة الـ88. وأصبح رصيد ضمك بعد التعادل 11 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد الفريق السماوي نقطة واحدة في المركز الـ16 والأخير. الباطن ضد ضمك
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