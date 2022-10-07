الباطن يحقق أول نقطة بالموسم أمام ضمك

التعادل الإيجابي 2-2 يحسم مواجهة الباطن وضمك



شاهد أهداف المباراة ⬇️#الباطن_ضمك#SSC pic.twitter.com/rP0gdqFBPz — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2022

تعادل ضمك والباطن

سقط الفريق الكروي الأول بنادي ضمك في فخ التعادل الإيجابي أمام الباطن بنتيجة هدفين لكل فريق ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.الجزائري العربي هلال سوداني كان المبادر بالتسجيل محرزًا الهدف الأول لنادي ضمك بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول. ومع بداية الشوط الثاني من عمر اللقاء نجح الفريق السماوي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب يوسف الشمري بالدقيقة الـ47.وواصل ضمك ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب هلال سوداني بالدقيقة السبعين، ثم نجح الشمري في إحراز الهدف الثاني للفريق السماوي بالدقيقة الـ88. وأصبح رصيد ضمك بعد التعادل 11 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد الفريق السماوي نقطة واحدة في المركز الـ16 والأخير.