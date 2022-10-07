الباطن يحقق أول نقطة بالموسم أمام ضمك

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التعادل الإيجابي 2-2 يحسم مواجهة الباطن وضمك— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2022
شاهد أهداف المباراة ⬇️#الباطن_ضمك#SSC pic.twitter.com/rP0gdqFBPz