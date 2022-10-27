البيت الأبيض ينفي أي محاولات لقطع الشراكة مع المملكة

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة تربطها بالممكة شراكة استراتيجية عمرها أكثر من 80 عامًا، ولا أحد يتحدث عن قطيعة لهذه الشراكة.

جاء ذلك حسب ما نقلته قناة “العربية”، إذ تأتي تصريحات كيربي بعد التصريحات الأمريكية حول القرار الذي اتخذته أوبك+ مؤخرًا بخفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميًا.

خفض إنتاج النفط

ورفضت المملكة التصريحات الأمريكية عقب صدور قرار أوبك + في 5 أكتوبر 2022 بخفض إنتاج النفط، حيث تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت المملكة أن هذه التصريحات لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك + خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول المجموعة.

مناورة أمريكية

وكشفت تقارير عالمية أن حكومة المملكة رفضت ما أسمته “المناورة السياسية” لإدارة الرئيس جو بايدن، من أجل تأجيل قرارات “أوبك +” لخفض إنتاج النفط لما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي.

وعلى إثر ذلك، شهدت الفترة الأخيرة تضامنًا دوليًا وعربيًا لموقف تحالف أوبك+ وسياساته الهادفة للحفاظ على توازن الأسواق النفطية واستقرارها.