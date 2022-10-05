التجارة تستدعي 247 إطار OVATION

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وأوضحت التجارة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، أن السبب عدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
لسلامتكم ..— وزارة التجارة (@MCgovSA) October 5, 2022
نعلن عن #استدعاء
247 إطار "OVATION"
🗓 2022
🔻 لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.#سلمني_واسلم | https://t.co/2sULP2q8D9 🔗 pic.twitter.com/q0E6VmjK5U