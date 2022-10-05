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لعدم مطابقته للمواصفة القياسية

التجارة تستدعي 247 إطار OVATION

2022-10-05 الساعة 2:29
التجارة تستدعي 247 إطار OVATION
المواطن-الرياض

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استدعاء 247 إطار OVATION موديل 2022. وأوضحت التجارة في تغريدة عبر حسابها بموقع تويتر، أن السبب عدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

مقاس الإطار

وأكدت التجارة أنه يمكن التحقق من مقاس الإطار، والتواصل مع منفذ البيع لاسترجاع واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.
وفي وقت سابق، استدعت وزارة التجارة، 1004 مركبات فورد F-150 موديل 2020-2021، لوجود خلل في نظام الفرامل الخاص بالتحكم في مقطورة السحب قد يؤدي إلى عدم عملها بالشكل المطلوب أثناء القيادة مما يزيد من احتمالية وقوع حادث.

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