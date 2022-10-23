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بعد نقله إلى المستشفى

التطورات الصحية لحالة ماجد عبدالله

2022-10-23 الساعة 8:29
التطورات الصحية لحالة ماجد عبدالله
المواطن - مروة نبيل

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دخل نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله، أحد المستشفيات، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وعكة لماجد عبدالله

وأعلن حسام بن عبدالرحمن الصالح، مساء اليوم الأحد، عن آخر التطورات الصحية لنجم الكرة السعودية، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال: “تعرض الأخ العزيز ماجد عبدالله لعارض صحي، دخل على إثره المستشفى لتلقي العلاج، الحمد لله وضعه الصحي أفضل وسيغادر المستشفى قريبًا بإذن الله”.

وفي السياق ذاته، قال الأمير العام لجمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية، فهيد الدوسري خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “ماجد عبدالله يتواجد الآن في المستشفى، وأصبح في وضع جيد وحالته مستقرة، وسيُغادر غدًا الاثنين”.

ماجد عبدالله
ماجد – المصدر @AlNassrFC

دعوات الجماهير

وتفاعلت الجماهير عبر “تويتر” مع خبر تعرض ماجد لوعكة صحية، وتمنت له الشفاء العاجل ومغادرته للمستشفى وعودته إلى منزله سالمًا، كما طالبوا بالكشف عن آخر تطورات حالته.

ماجد عبدالله
ماجد

وقال المعلق الرياضي مشاري القرني: “ألف سلامة على أبو عبدالله وما يشوف شر.. طمنونا عليه والله يقومه بالسلامة”، وكتب الناقد الرياضي: “ألف سلامة الغالي أبو عبدالله ظهور ونور يا رب”.

وعلق الناقد الرياضي سامي الحريري قائلًا: “الله يجمع له ما بين الأجر والعافية”، وكتب مساعد بن عبدالعزيز: “ألف سلامة عليك يا ماجد عبدالله الإنسان والأخلاق والأدب والتواضع والأسطورة”.

ماجد عبدالله
ماجد

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  • عبدالعزيز

    سلامات ابو عبدالله
    ما تشوف شر باذن الله
    ) هلالي محب لماجد
    الخلوق الماهر

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