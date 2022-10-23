التطورات الصحية لحالة ماجد عبدالله

ميناء جدة يستقبل أول سفينة على خط هملايا لوسد تختار الرياض مقرًا لأول أستوديو في المنطقة محمد بن سلمان يستقبل لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري الغارديان: ذا لاين صُممت لإبهار العالم 5 تعديلات على ضوابط تغيّب العامل بالقطاع الخاص تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 154 (المواطن ) توثق افتتاح فوق الخيال لموسم الرياض تركي آل الشيخ : أهلًا بكم فوق الخيال إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان.. وصول 6 مصابين صوماليين للمملكة وزير الطاقة يناقش مع مسؤول صيني استقرار البترول
دخل نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله، أحد المستشفيات، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
وأعلن حسام بن عبدالرحمن الصالح، مساء اليوم الأحد، عن آخر التطورات الصحية لنجم الكرة السعودية، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وقال: “تعرض الأخ العزيز ماجد عبدالله لعارض صحي، دخل على إثره المستشفى لتلقي العلاج، الحمد لله وضعه الصحي أفضل وسيغادر المستشفى قريبًا بإذن الله”.
وفي السياق ذاته، قال الأمير العام لجمعية أصدقاء اللاعبين الخيرية، فهيد الدوسري خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “ماجد عبدالله يتواجد الآن في المستشفى، وأصبح في وضع جيد وحالته مستقرة، وسيُغادر غدًا الاثنين”.
وتفاعلت الجماهير عبر “تويتر” مع خبر تعرض ماجد لوعكة صحية، وتمنت له الشفاء العاجل ومغادرته للمستشفى وعودته إلى منزله سالمًا، كما طالبوا بالكشف عن آخر تطورات حالته.
وقال المعلق الرياضي مشاري القرني: “ألف سلامة على أبو عبدالله وما يشوف شر.. طمنونا عليه والله يقومه بالسلامة”، وكتب الناقد الرياضي: “ألف سلامة الغالي أبو عبدالله ظهور ونور يا رب”.
وعلق الناقد الرياضي سامي الحريري قائلًا: “الله يجمع له ما بين الأجر والعافية”، وكتب مساعد بن عبدالعزيز: “ألف سلامة عليك يا ماجد عبدالله الإنسان والأخلاق والأدب والتواضع والأسطورة”.
عبدالعزيز
سلامات ابو عبدالله
ما تشوف شر باذن الله
) هلالي محب لماجد
الخلوق الماهر