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في إطار لقاء ودي بالإمارات

التعادل السلبي يحسم مباراة السعودية وهندوراس

2022-10-30 الساعة 7:56
التعادل السلبي يحسم مباراة السعودية وهندوراس
المواطن - الرياض

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حسم التعادل السلبي مباراة منتخب السعودية ضد منتخب هندوراس، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وكان الأخضر فاز على منتخب مقدونيا في المواجهة الودية الأولى بهدف دون رد، وفي المباراة الثانية تعادل بدون أهداف مع المنتخب الألباني.

منتخب السعودية يتعادل

الجدير بالذكر، تعد مواجهة” الأخضر” أمام منتخب هندوراس ثالث وديات الأخضر في المرحلة الحالية، وتبقى للأخضر مواجهتان وديتان في هذه المرحلة أمام منتخبي آيسلندا، بنما.

وكان معسكر المنتخب السعودي التحضيري للمونديال انطلق بداية من يوم 17 أكتوبر الجاري وسوف يستمر حتى 10 نوفمبر المقبل، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمونديال.

وفي سياق آخر، لم يشارك اللاعب “سلمان الفرج” في تدريبات المنتخب السعودي أمس لتعرضه لوعكة صحية، فيما شارك اللاعب “ياسر الشهراني” في التدريبات الجماعية بعد انتظامه في معسكر الأخضر مجددًا ظهر الأمس.

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