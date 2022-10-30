التعادل السلبي يحسم مباراة السعودية وهندوراس

حسم التعادل السلبي مباراة منتخب السعودية ضد منتخب هندوراس، في المباراة الودية الدولية التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد آل نهيان، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وكان الأخضر فاز على منتخب مقدونيا في المواجهة الودية الأولى بهدف دون رد، وفي المباراة الثانية تعادل بدون أهداف مع المنتخب الألباني.

منتخب السعودية يتعادل