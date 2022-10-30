التعادل يُنهي مباراة الريال ضد جيرونا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مباراة الريال ضد جيرونا، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

الريال ضد جيرونا

الشوط الأول من المباراة كان انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني سجل ريال مدريد هدف التقدم عبر اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور بالدقيقة السبعين ثم تعادل اللاعب كريستيان ستواني من ركلة جزاء لـ جيرونا بالدقيقة الثمانين.

وألغى الحكم هدفًا ثانيًا لـ ريال مدريد سجله البرازيلي رودريغو بالدقيقة الـ89 بداعي وجود خطأ لصالح حارس جيرونا.

يذكر أن رصيد ريال مدريد بعد المباراة أصبح 32 نقطة في صدارة الدوري الإسباني بفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما أصبح رصيد جيرونا 10 نقاط.