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التعاون الخليجي: التصريحات بحق السعودية تفتقر للحقائق

2022-10-13 الساعة 11:44
التعاون الخليجي: التصريحات بحق السعودية تفتقر للحقائق
المواطن - الرياض

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليوم الخميس، الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار مجموعة أوبك+، معبرًا عن ترحيبه ببيان وزارة الخارجية السعودية.

تضامن كامل:

وعبر في بيان عن التضامن الكامل مع المملكة، ورفضه التام للتصريحات الصادرة بحق الرياض، التي قال إنها “تفتقر إلى الحقائق”، مشيداً بالدور الهام والمحوري الذي تضطلع به السعودية علي الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أشار الحجرف إلى دور السعودية في “حماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة”.

دور تاريخي للسعودية: 

كذلك، لفت الأمين العام لمجلس التعاون إلى الدور التاريخي للمملكة في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأكد الحجرف أن التصريحات بحق السعودية “لن تتمكن من حجب الحقائق وكذلك لن تثني المملكة العربية السعودية عن الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.
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