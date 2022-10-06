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ضمن منافسات دوري روشن

التعاون لا يعرف الخسارة آخر 9 مباريات

2022-10-06 الساعة 4:07
التعاون لا يعرف الخسارة آخر 9 مباريات
المواطن - مروة نبيل

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يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بشكل مميز ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ما يحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتجاوز عقبة الوحدة.

التعاون يتألق

ومن المقرر أن يلعب التعاون ضد الوحدة، اليوم الخميس عند الساعة 6:30 مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.
التعاون
لاعبو سكري القصيم – المصدر spl
ولفت حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع “تويتر”، إلى أن سكري القصيم لم يخسر آخر 9 مباريات في البطولة، حيث نجح في تحقيق 5 انتصارات، فيما خيم التعادل الإيجابي على نتيجة 4 لقاءات. وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون على الباطن، الفيحاء والنصر بهدف دون رد، والفتح بهدفين نظيفين، والهلال بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل بنتيجة 1/1 أمام كل من؛ الشباب والفيحاء، وضمك مرتين.
الهلال ضد التعاون
جانب من مباراة الفريق ضد الهلال – المصدر spl

الفريقان بالدوري

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 11 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز الـ12 برصيد 4 نقاط.
الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1
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