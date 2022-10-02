التعاون يصعد ثالثًا بعد هزيمته لـ الهلال

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ليلة تعاونية في الرياض ⚽️🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 2, 2022
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الهلال_التعاون#SSC pic.twitter.com/U38aCp19zB