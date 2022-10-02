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في الجولة الـ5 من دوري روشن

التعاون يصعد ثالثًا بعد هزيمته لـ الهلال

2022-10-02 الساعة 9:07
التعاون يصعد ثالثًا بعد هزيمته لـ الهلال
المواطن - محمد سمعه

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تعثر الفريق الكروي الأول بـ الهلال أمام التعاون بالخسارة بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال يتعثر:

أزرق الرياض كان المبادر بالتسجيل عبر نجمه البرازيلي ميشايل ديلجادو في الدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول. وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سجل سميحان النابت هدف التعادل لـ التعاون. الهلال ضد التعاون وفي الشوط الثاني، وبفاصل مهاري مميز، تمكن اللاعب فهد الرشيدي من إحراز الهدف الثاني لـ التعاون بالدقيقة الـ75. وبعد خسارة أزرق الرياض تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد التعاون 11 نقطة في المركز الثالث.
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