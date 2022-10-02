التعاون يصعد ثالثًا بعد هزيمته لـ الهلال

ليلة تعاونية في الرياض ⚽️🔥



📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الهلال_التعاون#SSC pic.twitter.com/U38aCp19zB — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 2, 2022

الهلال يتعثر:

تعثر الفريق الكروي الأول بـ الهلال أمام التعاون بالخسارة بنتيجة هدفين لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.أزرق الرياض كان المبادر بالتسجيل عبر نجمه البرازيلي ميشايل ديلجادو في الدقيقة الثلاثين من عمر الشوط الأول. وقبل نهاية الشوط الأول وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سجل سميحان النابت هدف التعادل لـ التعاون.وفي الشوط الثاني، وبفاصل مهاري مميز، تمكن اللاعب فهد الرشيدي من إحراز الهدف الثاني لـ التعاون بالدقيقة الـ75. وبعد خسارة أزرق الرياض تجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد التعاون 11 نقطة في المركز الثالث.