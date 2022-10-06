التعاون يصعد للوصافة بثنائية في الوحدة

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اللاعب عبدالله رديف، كان أحرز الهدف الأول لسكري القصيم بالدقيقة الـ45. وفي الشوط الثاني واصل سكري القصيم ضغطه ليُضيف اللاعب تركي المطيري الهدف الثاني لسكري القصيم بالدقيقة الـ88. وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد سكري القصيم 14 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 4 نقاط في المركز الـ11.
بهدفي رديف والمطيري.. التعاون يحقق فوزه الرابع في الدوري ⚽️✅— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2022
• شاهد أهداف المباراة ⤵️#التعاون_الوحدة
#SSC pic.twitter.com/EENntbH8vu