التعاون يصعد للوصافة بثنائية في الوحدة

بهدفي رديف والمطيري.. التعاون يحقق فوزه الرابع في الدوري ⚽️✅



• شاهد أهداف المباراة ⤵️#التعاون_الوحدة⁩

⁦#SSC pic.twitter.com/EENntbH8vu — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 6, 2022

صعد الفريق الكروي الأول بنادي التعاون للوصافة في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد فوزه على فريق الوحدة بثنائية دون رد ضمن مباريات الجولة السادسة.اللاعب عبدالله رديف، كان أحرز الهدف الأول لسكري القصيم بالدقيقة الـ45.وفي الشوط الثاني واصل سكري القصيم ضغطه ليُضيف اللاعب تركي المطيري الهدف الثاني لسكري القصيم بالدقيقة الـ88. وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد سكري القصيم 14 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 4 نقاط في المركز الـ11.