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في الجولة الثامنة

التعاون يعبر الاتفاق بهدف

2022-10-16 الساعة 10:49
التعاون يعبر الاتفاق بهدف
المواطن - الرياض

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انتهت، منذ قليل، مباراة الاتفاق ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، بفوز سكري القصيم بهدف دون.

تقدم التعاون

وانطلقت مواجهة الاتفاق ضد التعاون التي أُقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد في الرياض بشكل سريع، ونجح سكري القصيم في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 18 دقيقة بتسديدة من سعد الناصر. ونجح حارس المرمى باولو فيكتور في التصدي لتسديدة خطيرة من ميدران عند الدقيقة 23، واستمرت المحاولات، قبل أن يبعد مايلسون تسديدة قوية من فيتينيو عند الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول بتأخر الاتفاق ضد التعاون بهدف.
سعد الناصر
الناصر – المصدر spl

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات، وأطلق ميدران كرة قوية مرات بجوار القائم، وطالب الاتفاق الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 70، إلا أن الحكم طالب باستكمال اللعب.
الاتفاق ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر spl
وتألق باولو فيكتور ومنع سكري القصيم من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 91، أملًا في تسجيل التعادل، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بهزيمة الاتفاق ضد التعاون بهدف دون رد. ورفع سكري القصيم رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق الأهداف عن الهلال صاحب المركز الرابع، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق عند 9 نقاط في المركز العاشر.
الاتفاق ضد التعاون
جانب من المباراة – المصدر spl
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