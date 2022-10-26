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التعصب الرياضي يتسبب بتغريم 4 إعلاميين 115 ألف ريال

2022-10-26 الساعة 8:10
التعصب الرياضي يتسبب بتغريم 4 إعلاميين 115 ألف ريال
المواطن - الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع- قبل قليل- عن تغريم 4 إعلاميين رياضيين؛ بسبب رصد مخالفات منهم لتأجيج التعصب الرياضي.

وكشف الحساب الرسمي للهيئة عبر “تويتر” عن اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، حيث تم تغريمهم 115 ألف ريال؛ لارتكابهم مخالفات عبر منصات التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية.

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