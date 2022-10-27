التقاعد المبكر أم الاستمرار في الوظيفة؟

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قال الدكتور أحمد العرفج، عامل المعرفة: إن التقاعد من الوظيفة يكون أفضل من الاستمرار فيها في حالات معينة أبرزها الغرض الشخصي لكل شخص.
#خبر_الأسبوع..
د.العرفج يشرح متى يكون التقاعد المبكر أفضل من البقاء في الوظيفة @Arfaj1#ياهلا_بالعرفج #روتانا_خليجية pic.twitter.com/YEsDsJ5uyG
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 26, 2022
أضاف العرفج، في لقاء له مع برنامج يا هلا على فضائية روتانا خليجية، أن كل شخص لديه العديد من المهارات والمواهب إذا بحث عنها واكتشفها ونجح في استغلالها سيختار بنفسه التقاعد المبكر.
لفت إلى أن هناك بعض الأشخاص التي تنظر إلى الأمان الوظيفي والراحة، وموعد الراتب، والله خلق الناس بجميع فئاتهم منهم من يصلح للوظيفة ومنهم لا.
استطرد عامل المعرفة، أن هناك 90% من السعوديين يستطيعون التقاعد المبكر من الوظيفة ولديهم الكثير من المواهب والمهارات.