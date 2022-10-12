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مستند مكتوب بصيغة معينة

تحذير: التوقيع على السند لأمر عواقبه كارثية

2022-10-12 الساعة 2:54
تحذير: التوقيع على السند لأمر عواقبه كارثية
المواطن - الرياض

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نصح المختص في التسويق هيثم خالد، من عدم توقيع أي عقد أو أخذ قرض أو تأجير سيارة أو أي اتفاقية دون التأكد من عدم احتوائها على سند لأمر، والذي قد يؤدي لعواقب وخيمة.

ما هو سند لأمر؟

وأوضح هيثم خالد في فيديو عبر حسابه بموقع تويتر، أن سند لأمر عبارة عن مستند مكتوب بصيغة معينة لو أخذه الشخص وذهب للمحكمة يستطيع أن ينفذ الحكم فورًا دون قضايا.

طريقة تمييزه 

وبين أنه يمكن تمييز السند لأمر من خلال بعض العناصر، وذلك بوجود عبارة سند لأمر في العنوان، وتعهد بدفع المبلغ، والتاريخ والمكان والقيمة وأسماء الطرفين كاملة. وعن العقوبة التي توقع على الشخص إذا لم يلتزم بسند لأمر، قال: “يصبح لديه حجر على أمواله ويستقطعونه من حسابه الشخصي ثم يحجرون على الوصول ويقفون الخدمات. وفي المقابل كشف أنه في حال أراد الشخص أن يسلف أحد ويضمن حقه، فيمكنه أن يصدر سند لأمر إلكتروني من منصة نافذ التابعة لوزارة العدل، ومربوطة مع النفاذ الوطني.
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