تحذير: التوقيع على السند لأمر عواقبه كارثية

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بعض الناس يتهاون في (السند لأمر )..— هيثم خالد | Hitham Khalid (@Hithampa) October 12, 2022
وبعضهم يوقع عليه وهو ما يدري ولا يعرف وش تبعاته !
هنا وضحت لك وشو (السند لأمر) وكيف تميّزه وكيف ممكن تستخدمه لحفظ حقك في السلف والدين وغيره👇🏼 pic.twitter.com/CkYyYht6Wm