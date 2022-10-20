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بسبب التنظيم على أعلى مستوى

الجاسر: المونديال بقطر سينجح بنسبة 100%

2022-10-20 الساعة 7:49
الجاسر: المونديال بقطر سينجح بنسبة 100%
المواطن - الرياض

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قال الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر، إن قطر ستنجح في تنظيم مونديال 2022 بنسبة 100%، بسبب تأهيلها لهذا العرس الكروي على أعلى مستوى.

تنظيم ناجح

وأوضح الجاسر خلال استضافته ببرنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”، أنه “بالتأكيد ستكون نسخة كأس العالم بقطر ناجحة بنسبة 100% على صعيد التنظيم والمنشآت والملاعب والتقنية”.

إشكالية وحيدة

وأشار إلى أن الإشكالية الوحيدة ستكون في مسألة السكن، لكنها مقدور التغلب عليها، وذلك بحكم تطبيق بطاقة “هيا”، وبالتالي ستكون قطر سوقًا رائجة للجماهير وتواجدها.

بطاقة هيا

وتفصلنا أسابيع قليلة عن موعد بطولة كاس العالم لكرة القدم المقامة في قطر، حيث يتهيأ المشجعون لحضور الفعالية الكبرى خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022،

ويشترط الحصول على بطاقة هيا الإلزامية، والتي تعد بمثابة تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من الخارج.

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