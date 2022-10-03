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الجداريات تضاعف التغذية البصرية لمهرجان أوتلت

2022-10-03 الساعة 8:08
الجداريات تضاعف التغذية البصرية لمهرجان أوتلت
المواطن - الرياض

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أضفت الجداريات الفنية على مهرجان أوتلت 2022، في العاصمة الرياض، روحًا جمالية في الأروقة والزوايا الخارجية للمتاجر المنتشرة في مساحة تصل إلى أكثر من 145 ألف متر مربع في أكبر أوتلت موقت على مستوى العالم، حيث ضاعفت التغذية البصرية لمشاهد الرسوم التي أصبحت جزءًا من تصميم المهرجان ومظاهره الخارجية. ومثلت جداريات الرسم الجرافيتي للفنان السعودي نواف العبلان واحدًا من المشاهد البصرية المميزة للمهرجان، حيث جاءت ملائمة لهوية المكان، وتفاصيله التي تعود إلى الأنماط اليونانية في التصميم والتنفيذ. الجداريات تضاعف التغذية البصرية لمهرجان أوتلت - المواطن وحملت جدران أوتلت 2022، أربع رسومات جمالية متنوعة تتميز بمواكبة التطور الإبداعي، وتوظيف الأسلوب الجرافيتي في أعمال تشكيلية مبتكرة تسهم في نشر مجموعة من الجماليات والدلالات الرمزية لفنون الرسوم الجدارية. وبحسب الفنان العبلان فإن الرسوم الجرافيتية في أوتلت 2022، تسعى لاستحداث صور جديدة للتفاعل، وتبادل التجارب في أوساط شغوفة بالفن والمواهب، وانعكاس أساليب الحياة الحديثة على الإبداع. الجداريات تضاعف التغذية البصرية لمهرجان أوتلت - المواطن وبين العبلان أن الرسم الجرافيتي على جدران المهرجان لم يستغرق منه وقتًا طويلًا، حيث استند على خبرته وتجاربه التصميمية في تنفيذ الجداريات التي أصبحت هدفًا لكاميرات الزوار وهواتفهم لتوثيق جماليات المهرجان الذي انطلقت فعالياته أمس الأول. ويجمع المهرجان الذي تستمر فعالياته حتى 14 أكتوبر الجاري، 3 ملايين قطعة لأكثر من 1500 ماركة وعلامة تجارية عالمية بأسعار مخفضة وحصرية في العديد من الأقسام المتخصصة في مجالات الأزياء، ومستحضرات التجميل، والإكسسوارات المنزلية، وحقائب السفر، وفساتين الزفاف، والمنتجات الجلدية، والأجهزة الإلكترونية، وجميع ما تحتاجه العائلات والأفراد. ويفتح مهرجان أوتلت أبوابه لجميع الزوار مجانًا طيلة فترة إقامته، من الساعة الرابعة مساءً حتى الثانية عشرة صباحًا بدءًا من يوم السبت إلى الأربعاء، وفي يومي الخميس والجمعة من الرابعة مساء حتى الواحدة صباحًا، ويمكن حجز تذاكر الدخول للزوار عبر الرابط ، كما يمكن حجز تذاكر الـ VIP والـVVIP من خلال تطبيق وموقع “باركي”. أوتلت
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