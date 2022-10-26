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بفضل الخطط التي تم وضعها منذ سنوات 

الجدعان: السعودية تجاوزت صدمة التباطؤ العالمي

2022-10-26 الساعة 7:11
الجدعان: السعودية تجاوزت صدمة التباطؤ العالمي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال وزير المالية محمد الجدعان إن السعودية هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في الوقت الحالي، ويأتي ذلك في وقت يبدو فيه بقية العالم قاتمًا للغاية حيث يواجه الكثير من التحديات، مؤكدًا على أن المملكة تمكنت من تجاوز صدمة التباطؤ العالمي.

وتابع في حوار مع بلومبرغ: العالم يحتاج إلى أن يكون لديه القدرة على التنبؤ، وفي السعودية كنا نخطط منذ سنوات ونضع برامج تنفيذية تؤهلنا للتخلص من التحديات العالمية المحتملة، ونحن الآن نشهد النتائج.

الجدعان السعودية تجاوزت صدمة التباطؤ العالمي
وزير المالية في حوار مع بلومبرغ على هامش منتدى مستقبل الاستثمار

نتائج إيجابية 

وأضاف: النتائج إيجابية للغاية، البطالة في السعودية في أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا، القطاع الخاص مزدهر حقًا، الاستثمار ارتفع بنحو 16% مقارنة بالعام الماضي، لاستهلاك قوي جدًا.

وتابع: كل ما كنا نحتاجه هو خطة والتركيز على التنفيذ، وهو ما قمنا به بالفعل وبدأنا مبكرًا؛ ولذلك تمكنا من التقدم وبات لدينا حماية من مثل هذه الصدمات.

التوقعات المستقبلية متفائلة

ولفت وزير المالية إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6% في 2023، مضيفًا: يجب التنويه أن لدينا الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، وتركز رؤية 2030 على القطاع غير النفطي الذي نعتقد أنه سينمو هذا العام بنسبة 5.9%، وسيستمر هذا النمو في الصعود في السنوات المقبلة.

وحول سؤال عن أسعار الفائدة والسيولة، قال الجدعان: هناك الكثير من السيولة التي تدخل في الدولة سواء من الحكومة أو الاستثمار، كما أننا لدينا بنك مركزي قوي ونظام مصرفي قوي للغاية.

الجدعان السعودية تجاوزت صدمة التباطؤ العالمي

وتابع: في الوقت نفسه، نحن نقدم الكثير من الدعم للقطاع الخاص، حيث تهدف الرؤية إلى تمكين هذا القطاع، وبالفعل، نحن نشهد نموًا في الاستثمار في وقت تنخفض فيه الاستثمارات حول العالم، وهو ما يبرهن على قوة الاقتصاد السعودي.

التضخم تحت السيطرة 

وأكد وزير المالية على أن مستويات التضخم في السعودية تظل تحت السيطرة، مضيفًا: في العامين الماضيين بذلنا الكثير من الجهد حتى لا يتخلف الاقتصاد ويرتفع التضخم، بما في ذلك وضع سقف لأسعار الطاقة محليًا وتقديم الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض، كما أن لدينا خطط طوارئ حتى لا يرتفع التضخم العام المقبل.

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