الجمارك: فرض رسوم على الشحنات المتجاوزة 1000 ريال

ومن ناحية أخرى، سبق أن كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، الإفصاح عن المبالغ التي يحملونها إذا بلغت قيمتها أو تجاوزت 60 ألف ريال، أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.

وبينت الهيئة في ردها على سؤال أحد المواطنين، أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد عند حمل مبلغ ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر، وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.