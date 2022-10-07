الجمارك: فرض رسوم على الشحنات المتجاوزة 1000 ريال

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الرسوم الجمركية تفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شاملة رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة.
وأوضحت الجمارك، في ردها على سؤال أحد المواطنين، أن الرسوم الجمركية تختلف باختلاف الأصناف المستوردة.
السلع المغشوشة
كما أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يُمنع دخول السلع المقلدة أو المغشوشة، مشيرة إلى أن الجمارك جهة تنفيذية، ولا يتم فسح البضائع القادمة إلى المملكة إلا بعد التأكد من سلامتها وتوفر اشتراطات الفسح من جهات الاختصاص على المنتج.
السلع الممنوعة
ونوهت أنه في حال استيراد السلع الممنوعة يتم مصادرة محتوى الشحنة وإنشاء محضر ضبط وفرض غرامة مالية على مستوردها، كما يتم إتلافها بالمنفذ.
ومن ناحية أخرى، سبق أن كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه يجب على المسافرين القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها، الإفصاح عن المبالغ التي يحملونها إذا بلغت قيمتها أو تجاوزت 60 ألف ريال، أو أكثر وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.
وبينت الهيئة في ردها على سؤال أحد المواطنين، أنه يلزم الإفصاح وتعبئة نموذج الإقرار للمسافرين عند دخول أو مغادرة البلاد عند حمل مبلغ ما قيمته 60 ألف ريال أو أكثر، وما يعادلها من الأموال أو المجوهرات أو المعادن الثمينة.