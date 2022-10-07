الجمارك: يُسمح باستيراد الحيوانات بشروط

وعليكم السلام

عزيزي عبدالله، يُسمح باستيراد الحيوانات بشرط توفر شهادة ميلاد وسلامة من الأمراض الوبائية بالاضافة إلى موافقة من @MEWA_KSA – شعبة الحجر الحيواني.

يهمنا تقييمك: https://t.co/R8yxq27omp — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) October 6, 2022

يُسمح باستيراد الحيوانات بشرط توفر شهادة ميلاد وسلامة من الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى موافقة من

MEWA_KSA

شعبة الحجر الحيواني.

سلع يحظر استيرادها

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط استيراد الحيوانات إلى داخل المملكة.وأوضحت الهيئة، أنهوجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك بموقع تويتر، جاء فيه: هل مسموح دخول حيوان الهامستر طريق الجمارك السعودية والبحرينية؟.وفي وقت سابق، أعادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التذكير بأن جميع الأدوات الجنسية تعد من الممنوع استيرادها، لافتة إلى أنه في حال تم استيرادها تتم مصادرتها، ويتم تحرير محضر ضبط ممنوعات باستيرادها مع فرض غرامة مالية على مستوردها، موضحة أن الغرامة المالية تختلف باختلاف الكمية المضبوطة والأصناف.