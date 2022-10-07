الجمارك: يُسمح باستيراد الحيوانات بشروط

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وأوضحت الهيئة، أنه يُسمح باستيراد الحيوانات بشرط توفر شهادة ميلاد وسلامة من الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى موافقة من MEWA_KSA شعبة الحجر الحيواني. وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك بموقع تويتر، جاء فيه: هل مسموح دخول حيوان الهامستر طريق الجمارك السعودية والبحرينية؟.
وعليكم السلام— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) October 6, 2022
عزيزي عبدالله، يُسمح باستيراد الحيوانات بشرط توفر شهادة ميلاد وسلامة من الأمراض الوبائية بالاضافة إلى موافقة من @MEWA_KSA – شعبة الحجر الحيواني.
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