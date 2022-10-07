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ضرورة السلامة من الأمراض الوبائية

الجمارك: يُسمح باستيراد الحيوانات بشروط

2022-10-07 الساعة 10:33
الجمارك: يُسمح باستيراد الحيوانات بشروط
المواطن-الرياض

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط استيراد الحيوانات إلى داخل المملكة. وأوضحت الهيئة، أنه يُسمح باستيراد الحيوانات بشرط توفر شهادة ميلاد وسلامة من الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى موافقة من MEWA_KSA شعبة الحجر الحيواني.  وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك بموقع تويتر، جاء فيه: هل مسموح دخول حيوان الهامستر طريق الجمارك السعودية والبحرينية؟.

سلع يحظر استيرادها

وفي وقت سابق، أعادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، التذكير بأن جميع الأدوات الجنسية تعد من الممنوع استيرادها، لافتة إلى أنه في حال تم استيرادها تتم مصادرتها، ويتم تحرير محضر ضبط ممنوعات باستيرادها مع فرض غرامة مالية على مستوردها، موضحة أن الغرامة المالية تختلف باختلاف الكمية المضبوطة والأصناف.
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