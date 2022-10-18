الجمارك: يُسمح باستيراد المناظير باستثناء 3 أنواع

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يسمح باستيراد المناظير باستثناء 3 أنواع. وأوضحت الهيئة أن تلك الأنواع التي يحظر استيرادها هي التي تستخدم دائرة كهربائية أو تقرّب أكثر من 300 متر أو يكون بها خاصية الرؤية الليلة حيث إنها تتطلب موافقة مسبقة من وزارة الداخلية. وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين عبر حساب الهيئة بموقع تويتر كالآتي: “هل مسموح بعبور دربيل صيد بندقية هوائية على الطائرة إلى خارج المملكة؟”. الرسوم الجمركية وفي وقت سابق، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن الرسوم الجمركية تفرض على الشحنات الشخصية التي تتجاوز 1000 ريال شاملة رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة. كما بينت الهيئة، أنه يُمنع دخول السلع المقلدة أو المغشوشة، مشيرة إلى أن الجمارك جهة تنفيذية، ولا يتم فسح البضائع القادمة إلى المملكة إلا بعد التأكد من سلامتها وتوفر اشتراطات الفسح من جهات الاختصاص على المنتج. السلع الممنوعة وشددت على أنه في حال استيراد السلع الممنوعة يتم مصادرة محتوى الشحنة وإنشاء محضر ضبط وفرض غرامة مالية على مستوردها، كما يتم إتلافها بالمنفذ.