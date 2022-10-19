Icon

الشورى يطالب بالحد من القضايا ضد الأندية Icon فوربس لـ بايدن: تمزيق العلاقات مع السعودية خطأ كبير Icon شروط الاستقلالية تحرم المحتاجين لـ الضمان الاجتماعي المطور Icon السعودية عاصمة الفخامة والرفاهية بالمنطقة قريبًا  Icon خطة طموحة للإصلاح بقيادة صندوق الاستثمارات Icon إضافة خيار تسليم الواجب بمنصة مدرستي Icon مدير جامعة الأمير سلطان : 95% من الجامعات الأمريكية تعتمد نظام الفصلين Icon توقعات OECD تتوافق مع تقديرات محمد بن سلمان الاقتصادية Icon فنادق تروجينا العالمية تقدم مسارات مبتكرة للضيافة Icon بي.إيه.إي سيستمز تنحاز إلى استثماراتها مع السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
في أكبر حدث رياضي وطني

الجماهير تترقب افتتاح دورة الألعاب السعودية

2022-10-19 الساعة 5:26
الجماهير تترقب افتتاح دورة الألعاب السعودية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

تترقب الجماهير انطلاق منافسات أكبر حدث رياضي وطني، دورة الألعاب السعودية، بعد تأجيل بدايتها بسبب أزمة كورونا.

دورة الألعاب السعودية

وأعلن حساب دورة الألعاب السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر حفل الافتتاح عند الساعة الثامنة مساء يوم 28 أكتوبر الجاري، على استاد الملك فهد الدولي.
حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية
موعد حفل الافتتاح – المصدر @SaudiGames2022
وحفز حساب البطولة الرسمي الجماهير لشراء التذاكر، وعلق قائلًا: “أكبر مسيرة رياضية.. عروض موسيقية.. وألعاب نارية، موعدنا 28 أكتوبر في حفل افتتاح أكبر حدث رياضي وطني.. احجز تذكرتك الآن عبر موقعنا”. وكان من المقرر إقامة دورة الألعاب السعودية في العاشر من مارس الماضي، وتم تأجيلها بسبب جائحة كورونا، قبل أن يتحدد شهر أكتوبر الجاري لبدايتها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
دورة الألعاب السعودية الأولى
شعار الدورة

تفاصيل المسابقة

وستشهد الدورة مشاركة أكثر من 200 نادٍ يتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية، تشتمل على 5 رياضات تم تخصيصها للرياضات البارالمبية.
دورة الالعاب السعودية
الألعاب في البطولة – المصدر @SaudiGames2022
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم
تكنولوجيا

جهاز جديد لتتبع مراحل النوم

تكنولوجيا
وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا
السعودية اليوم

وادي بيضان يرتدي حلته الخضراء مبكرًا

السعودية اليوم
ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي
الرياضة

ياسر المسحل يحفز لاعبي الأخضر الأولمبي

الرياضة
وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”
السعودية اليوم

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد السعودي “سبل”

السعودية اليوم
الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي
الرياضة

الأهلي يُعاقب يوسف العبدلي

الرياضة
مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية
السعودية اليوم

مكة المكرمة أعلى حرارة بـ41 مئوية

السعودية اليوم
القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...
السعودية اليوم

القائم بأعمال سفارة المملكة لدى كازخستان يحتفي...

السعودية اليوم
نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل
الرياضة

نادي الاتحاد يحقق البداية الأفضل

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه