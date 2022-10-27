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بعد تألقه اللافت

الجماهير عن محمد الدعيع: حارس القرن بآسيا

2022-10-27 الساعة 3:48
الجماهير عن محمد الدعيع: حارس القرن بآسيا
المواطن - مروة نبيل

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استعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ذكريات تألق حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأول، محمد الدعيع في المستطيل الأخضر.

محمد الدعيع الأفضل

وحفز حساب كأس العالم فيفا الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” الجماهير، بشأن الحارس الهلالي، حيث نشر صورة له، وعلق قائلًا: “إن قُلت لكم محمد الدعيع ستقولون؟!”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب كأس العالم فيفا، وأشادوا بالتألق اللافت لمحمد الدعيع، وأكدوا أنه ظهر بمستوى مميز وحقق إنجازات كبيرة سواء مع الهلال أو الأخضر، مشددًا على أنه لم يُعوض حتى الآن.

محمد الدعيع
الدعيع – المصدر @fifaworldcup_ar

وكتب أيمن الحطامي: “أسطورة قارة آسيا بمركزه”، وقال محمد المنيع: “سيد حراس آسيا”، وعلق أبو عبدالملك قائلًا: “أفضل حارس عربي وآسيوي أسطورة”، وتابع نادر: “الأخطبوط حارس آسيا الأول”.

وعلق آخر قائلًا: “حارس لن يتكرر .. من بدايته إلى نهاية مسيرته وهو على مستوى ثابت .. زعيم حراس آسيا والعرب وكان مؤهل للاحتراف بشكل كبير”، وقال بسام حمد: “الأخطبوط وحارس القرن الأسيوي”، وكتب راكان السلطان: “أعظم من لبس القفاز”.

محمد الدعيع كأس العالم فيفا
محمد الدعيع

الأخضر يستعد

على الجانب الآخر، يستعد الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث يخوض معسكرًا في أبو ظبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر saff

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