الجوازات تتيح خدمة الاستعلام عن رقم الحدود

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن رقم الحدود لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للسعودية.

الاستعلام عم رقم الحدود

وقالت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “عبر منصة أبشر الإلكترونية، بإمكان مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة العربية السعودية الاستعلام عن رقم الحدود”.

وأضافت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن لمواطني دول مجلس التعاون والزائرين للمملكة، الاستعلام عن رقم الحدود، دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.