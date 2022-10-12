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ضمن جناح وزارة الداخلية

الجوازات تستعرض إنجازاتها في جيتكس 2022

2022-10-12 الساعة 5:25
الجوازات تستعرض إنجازاتها في جيتكس 2022
المواطن - واس

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تشارك المديرية العامة للجوازات ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال الفترة( 10- 14 أكتوبر )، بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان “عالم أبشر لوطن آمن”، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة والهيئة العامة للنقل ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.  

إنجازات الجوازات

وتستعرض مديرية الجوازات إنجازاتها في التحول الرقمي وأتمتة الخدمات، والجواز السعودي الإلكتروني الذي يحتوي العديد من المميزات والسمات الأمنية ويمكّن حامله من العبور من خلال البوابات الذكية الموجودة في المنافذ الدولية، وجهودها في موسم الحج من خلال مبادرة طريق مكة بتقديم خدمة إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن في بلدانهم.

5 محاور

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية بخمسة محاور شملت أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م.
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