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ابتداءً من غد الثلاثاء

الجوازات جاهزة لإنهاء إجراءات المسافرين لقطر

2022-10-31 الساعة 5:38
الجوازات جاهزة لإنهاء إجراءات المسافرين لقطر
المواطن - واس

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أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لخدمة المسافرين الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م، ودعمت المنافذ الدولية بالكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية الحديثة، وذلك لخدمتهم بدءًا من وصولهم حتى مغادرتهم، وإنهاء إجراءاتهم بيسر وسهولة.

تنفيذ الإجراءات

وأوضحت “الجوازات” أنه ابتداءً من غدًا 1 نوفمبر وحتى 23 ديسمبر المقبل، سيتم عبر المنافذ البرية والجوية المؤدية إلى دولة قطر الشقيقة تنفيذ الإجراءات المُعلنة من قبل السلطات القطرية المختصة للراغبين في حضور مباريات كأس العالم والفعاليات المصاحبة، التي اقتصرت على السماح بالدخول للحاصلين على بطاقة (هيّا) للمسافرين باستخدام جواز السفر المسجل في منصة (هيّا)، باستثناء المواطنين القطريين والمقيمين فيها حاملي البطاقة الشخصية القطرية.

بطاقة هيا

ونوّهت إلى أنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة (هيّا) الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة.

كما يمكن لجميع المستفيدين زيارة الموقع الإلكتروني للمنصة الموحدة “حاضرين” على الرابط: HereForYou.sa، الذي يهدف لتقديم المعلومات اللازمة لضمان سلاسة رحلة الراغبين في حضور مباريات المونديال من داخل المملكة، بالإضافة للزوار القادمين إلى المملكة.

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