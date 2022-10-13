الجوال يدفع الأطفال للانتحار والمالكي يحذر

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وقد رصدت “المواطن” فيديو لأحد الآباء وهو يكشف ما تعرض له ابنه جراء تقليده للألعاب القتالية في الجوال من خلال محاكاة ما يراه، حيث قام الطفل بالوقوف على الطاولة واستخدام الستارة في شنق نفسه، ليسأله الأب عن من علمه القيام بذلك، ليرد الطفل قائلًا: “هو اللي علمني” في إشارة للجوال.
انتبهو على اولادكم pic.twitter.com/PFWg0v6VUG— فايز المالكي (@fayez_malki) October 12, 2022