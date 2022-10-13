الجوال يدفع الأطفال للانتحار والمالكي يحذر

انتبهو على اولادكم pic.twitter.com/PFWg0v6VUG — فايز المالكي (@fayez_malki) October 12, 2022

المواطن

تحذيرات:

يواجه أطفال اليوم مخاطر عدة بسبب الألعاب القتالية في الجوال، قد تدفعهم في نهاية المطاف للانتحار، من خلال تقليد ما تحاكيه الألعاب القتالية التي باتت منتشرة في كافة أرجاء العالم وتعرض الأطفال لمخاطر عديدة قد تودي بحياتهم.وقد رصدت “” فيديو لأحد الآباء وهو يكشف ما تعرض له ابنه جراء تقليده للألعاب القتالية في الجوال من خلال محاكاة ما يراه، حيث قام الطفل بالوقوف على الطاولة واستخدام الستارة في شنق نفسه، ليسأله الأب عن من علمه القيام بذلك، ليرد الطفل قائلًا: “هو اللي علمني” في إشارة للجوال.ويحذر الخبراء من حمل الأطفال للهواتف المحمولة؛ لما لها من تأثير شديد الخطورة على صحة الطفل وحياته، وقد يكون أحد الأسباب الرئيسية وراء إصابة الأطفال بالتوحد، وصعوبات في التعلم، وقلة الحركة والنشاط، وربما يتفاقم الأمر بأن يُصاب الطفل بنوبات صرع. وفي النهاية ومع الألعاب القتالية الخطيرة التي بات يقلدها الأطفال، ينصح الخبراء الآباء بمتابعة أولادهم ومراقبة ما يشاهدونه عبر الجوال؛ حتى لا يعرضوا أطفالهم للخطر.