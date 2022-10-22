الحالة الصحية لـ المصابين الصوماليين بعد وصولهم المملكة

كشف متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة دكتور سامر الجطيلي، الحالة الصحية لبعض مصابي الحادث الإرهابي في أحد فنادق مقديشو، الذين يتلقوا العلاج في مستشفيات المملكة بعد وصولهم أمس إنفاذًا لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين.

فيديو | متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: بعض مصابي الحادث الإرهابي في أحد فنادق مقديشو دخلوا العناية المركزة لتلقي العلاج عند وصولهم إلى المملكة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/5vL1Zafoej — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2022

إصابات بالغة:

وقال الجطيلي خلال حديثه بقناة الإخبارية، إن بعض المصابين الصوماليين دخلوا العناية المركزة لتلقي العلاج، مشيرًا إلى أن الإصابات بالغة ومختلفة من شخص لآخر، فبعضها إصابة بالدماغ وتستدعي عناية مشددة أو مركزة كذلك يوجد حالات لها علاقة بإصابات العظام وكذلك حالات جراحية تتعلق بجراحة الأعصاب تحتاج عناية وتأهيلاً.

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة مصابين من الصومال حيث تكررت الحوادث من قبل، وتم مد يد العون لهم.

وصول المصابين:

وقد وصلت أمس إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض طائرة تنقل 6 مصابين صوماليين؛ لتلقي العلاج في مستشفيات المملكة، إنفاذًا لتوجيهات خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- بعلاج عدد من الجرحى الصوماليين الذين أصيبوا نتيجة التفجير الإرهابي الذي استهدف مؤخراً فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو.

وكان في استقبال المصابين الصوماليين لدى وصولهم مدينة الرياض ممثلون عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة الصحة، وسفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى المملكة سالم معو حاجي، حيث تم نقل المصابين فور وصولهم عبر سيارات إسعاف مجهزة إلى عدة مستشفيات كلٌّ حسب حالته.

ورفعَ معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملكِ سلمانَ للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكرَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على توجيهه الكريم الذي يعدُّ امتدادًا لليد الحانية من لدنه -رعاه الله- التي تشمل تقديم الخدمة والمساعدة لجميع المنكوبين من الشعوب العربية والإسلامية والصديقة، سائلاً اللهَ تعالى أن يطيلَ في عمره وأن يجعلَ ما قدَّمه في ميزان حسناته.

وقد أعرب السفير الصومالي عن شكرَه وامتنانه لخادمِ الحرمين الشريفين على استجابته العاجلة وغير المستغربة، وتقديره للعمل الاحترافي والمنظَّم بنقل المصابين، مشيرًا إلى أن ذلك يجسِّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.