الحج تدعو المعتمرين للالتزام بالتوقيتات

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ناشدت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين ضرورة الالتزام باليوم والوقت المحدد لهم في تصريح العمرة، وذلك للتمتع بعمرة إيمانية هانئة.
وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها “أخي المعتمر الكريم، لعمرة إيمانية هانئة، فضلًا الالتزام باليوم والوقت المحدد لك في تصريح العمرة”.
وكانت وزارة الحج والعمرة أوضحت في وقت سابق أنه للتسجيل في تطبيق نسك وإصدار تصاريح العمرة يلزم وجود تأشيرة فعالة لدخول السعودية (سياحة، زيارة، عمرة، …).
وتسهل منصة نسك القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والحصول على تأشيرة القدوم للعمرة أو للزيارة.
يذكر أن وزارة الحج أطلقت منصة نسك لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن، وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.